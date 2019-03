Terrorisme, un concept vide

Les attaques meurtrières contre deux mosquées de Nouvelle-Zélande, si elles ont été largement condamnées, ont aussi suscité de vives polémiques sur les réseaux sociaux, car certains responsables politiques, médias et intellectuels rechignaient à qualifier Brenton Tarrant, l’auteur de ce massacre, de « terroriste ».

Nombre de commentateurs ont souligné qu’une telle « timidité » n’était jamais de mise quand il s’agissait de qualifier le responsable « musulman » de ce type d’actions sanguinaires.

Pourtant, au-delà de ces reproches justifiés qui pointent l’islamophobie dominante en Occident, il faudrait réfléchir sur le terme de « terrorisme », devenu d’usage si courant que plus personne ne s’interroge vraiment sur sa signification et qui semble utilisé pour discréditer toute violence à caractère politique.

Discréditer les mouvements de libération nationale

Un petit retour sur l’histoire permet pourtant d’éclairer le débat. Le qualificatif de « terroriste » a été appliqué à des groupes de types très différents, dont les idéologies politiques couvrent un large spectre qui va de l’extrême droite à l’extrême gauche : des groupuscules fascistes italiens des années 1970 aux Tigres tamouls, en passant par l’Armée républicaine irlandaise (Irish Republican Army, IRA) ou l’organisation séparatiste basque ETA. Les mettre dans le même sac relève d’une simplification primaire.

Pour comprendre les raisons de leur action, il faut étudier concrètement la situation dans laquelle ils se sont développés ; aucun ne se réclame du « terrorisme » ou ne fait du « terrorisme » son objectif – contrairement au communisme, au fascisme, aux nationalismes, qui ont des projets clairement affirmés.

Dans les années 1950-1960, le qualificatif de terroriste a été le plus souvent agité pour dénoncer les mouvements de libération nationale, du Front de libération nationale algérien à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), en passant par le Congrès national africain (African National Congress, ANC).

Rappelons que ces deux derniers groupes ont été dénoncés comme « terroristes » par Ronald Reagan, Margaret Thatcher et, bien sûr, les dirigeants israéliens, dont le pays collaborait étroitement avec l’Afrique du Sud de l’apartheid.

Or, tous ces exemples ont prouvé que les terroristes d’hier sont souvent les gouvernants de demain. Les groupes sionistes n’ont-ils pas été qualifiés de « terroristes » par le gouvernement britannique dans les années 1940 avant de créer l’État d’Israël ?

L’arme des faibles

Au mieux, on peut inscrire le terrorisme dans la liste des moyens militaires. Et, le plus souvent, il est l’arme des faibles.

Si le Hamas et ses alliés doivent être considérés comme des « terroristes » pour avoir tué trois civils pendant la guerre de Gaza à l’été 2014, comment faut-il qualifier l’État d’Israël, qui en a massacré entre 800 et 1 000 ?

Figure brillante de la révolution algérienne, arrêté par l’armée française en 1957, Larbi Ben M’hidi, chef de la région autonome d’Alger, fut interrogé sur la raison pour laquelle le FLN déposait des bombes dissimulées au fond de couffins dans les cafés ou dans les lieux publics. « Donnez-nous vos avions, nous vous donnerons nos couffins », rétorqua-t-il à ses tortionnaires, qui allaient l’assassiner froidement quelques jours plus tard.

La disproportion des moyens entre une guérilla et une armée régulière entraîne une disproportion du nombre des victimes.

Si le Hamas et ses alliés doivent être considérés comme des « terroristes » pour avoir tué trois civils pendant la guerre de Gaza à l’été 2014, comment faut-il qualifier l’État d’Israël, qui en a massacré, selon les estimations les plus basses – celles de l’armée israélienne elle-même –, entre 800 et 1 000, dont un grand nombre d’enfants ?

Réduire la lutte à un affrontement entre le Bien et le Mal

L’usage du terme « terroriste » a pris une nouvelle dimension avec le lancement par George W. Bush de « la guerre contre le terrorisme », à la suite du 11 septembre 2001.

